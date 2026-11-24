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जूडो खेल में बहाया पसीना

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जनपद स्तरीय जूडो खेल के लिए ट्रायल हुआ। जो खिलाड़ी आए उन्होंने खेल में प्रदर्शन किया। मंडलीय ट्रायल में सफल खिलाड़ी को टीम में जगह दी जाएगी। एक से तीन दिसंबर तक कानपुर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता खेली जाएगी।

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बस्ती। 26 से 28 नवंबर तक जौनपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता के लिए बस्ती मंडल की महिला टीम का मंडलीय चयन-ट्रायल रविवार को आयोजित किया गया। इसमें 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में अर्तिका मिश्रा, प्रियंका, विजयलक्ष्मी कसौधन, संध्या, प्रियांशी, चांदनी, सावित्री, खुशी, रूबी, रमा, सरिता और अंशिका शामिल हैं। वहीं, कीर्ति और आस्था को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि मंडल स्तरीय चयन-ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित महिला खिलाड़ी जौनपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बस्ती मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मंडल का नाम रोशन करने की अपील की। कोच कमलेंद्र यादव, विकास सोनकर ने सहयोग किया।