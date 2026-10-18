Basti News: पिंक समाधान दिवस में 12 मामलों का निस्तारण

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इस दौरान 12 मामलों का सुलह-समझौता कराकर आपसी सहमति से निस्तारण कराया गया। इसमें महुआर निवासी दंपती अनुराधा और विनोद, कड़ाहा निवासी अंजू और रामपाल, रघुनाथपुर निवासी पुष्पा और जयप्रकाश, परसासूरत निवासी सोनी और दाहू कुमार, परसिया निवासी प्रमिला और राजकुमार, शांतिनगर वार्ड निवासी मुन्नी देवी और ओमप्रकाश, करमहिया निवासी कलावती और सुरेश चंद, दमया परसा निवासी सलोनी और अतुल उपाध्याय के मध्य आपसी विवादों का निपटारा हुआ। संवाद

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रुधौली। तहसील रुधौली में शनिवार को चल रहे तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के बीच मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना और एसपी ओमवीर सिंह ने महिला फरियादियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर निस्तारण कराया।