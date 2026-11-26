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बालक वर्ग में 30 किलोग्राम भार वर्ग में मनीष राज, 35 किलोग्राम में अंश, 40 किलोग्राम में दिव्यांश सिंह यादव, 45 किलोग्राम में आशीष, 50 किलोग्राम में दिवाकर, 55 किलोग्राम में ओम तिवारी, 60 किलोग्राम में दिव्यांश और 66 किलोग्राम भार वर्ग में अभय शुक्ला का चयन हुआ। वहीं बालिका वर्ग में 28 किलोग्राम भार वर्ग में सोनाली, 36 किलोग्राम में अंकिता और 32 किलोग्राम भार वर्ग में निधि यादव ने चयन ट्रायल में जगह बनाई। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए कानपुर भेजा जाएगा। प्रतियोगिता एक से तीन दिसंबर तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय, कानपुर में आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को ट्रायल के समय आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है। चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रायल में सिद्धार्थनगर के जूडो प्रशिक्षक सौरभ पाल, बस्ती के कुश्ती कोच कमलेश यादव ने अहम भूमिका निभाई।

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बस्ती। शहर के शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को आयोजित मंडलीय बालक-बालिका सब जूनियर जूडो चयन ट्रायल में 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें बालक वर्ग के आठ और बालिका वर्ग की तीन खिलाड़ियों ने अलग-अलग भार वर्गों में अपनी जगह बनाई। चयनित खिलाड़ी एक से तीन दिसंबर तक कानपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में बस्ती मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।