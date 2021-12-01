फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Youth injured after being hit by a bike

Bareilly News: बाइक की टक्कर से युवक घायल

Tue, 20 Oct 2026 12:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Youth injured after being hit by a bike
क्योलड़िया। गांव सिठौरा स्थित काली मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर सामने आ रही दूसरी बाइक से हो गई। हादसे में एक युवक का जबड़ा टूट गया और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। क्योलड़िया गांव की अफसाना बेगम ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मोहम्मद फरीद (22) गांव बहर जागीर से हेलमेट लगाकर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में काली मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी नशे में धुत था। जोरदार टक्कर के बाद गिरने के कारण फरीद गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर गई पुलिस ने उसको एंबुलेंस से बरखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा। वहां से जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर किया गया। हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया गया है। तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed