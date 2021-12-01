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पिता हेम सिंह ने बताया कि हिर्देश कुमार को तीन-चार दिन पहले बुखार आया था। शुरुआत में उझानी के निजी डॉक्टरों से उसका उपचार कराया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। हालत और बिगड़ती चली गई। ऐसे में परिजनों ने उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान रविवार देर रात उसकी मौत हो गई।हिर्देश के पिता हेम सिंह बसपा नेता हैं। हिर्देश कुमार के तीन बच्चे हैं। ग्रामीण रामदीन, सुखदेव, श्याम सिंह का कहना है कि गांव में बुखार का प्रकोप है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच और उपचार के लिए नहीं पहुंची है।इस संबंध में जानकारी नहीं है, फिर भी गांव नरऊ में टीम भेजी जाएगी, जो लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां देगी। - डॉ. विकास शर्मा, सीएमओ