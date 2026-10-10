Bareilly News: सट्टे की लत से कर्ज में डूबा युवक, खुद का गला काटने की कोशिश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला अस्पताल में मिले सुनील ने बताया कि वह सुबह काम के सिलसिले में कैंट चले गए थे। उनका बेटा विवेक मिलिट्री अस्पताल में मेडिकल स्टोर पर काम करता है। इसी दौरान पड़ोसियों ने फोन कर विवेक के गले पर हमला करने की जानकारी दी।पिता के मुताबिक, विवेक शराब और अन्य तरह के नशे भी करता है। वह मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने का आदी हो गया था। इसके चलते उस पर काफी कर्ज हो गया था। कई बार मना करने के बावजूद उसने गेम खेलना बंद नहीं किया।सुनील ने बताया कि बृहस्पतिवार को विवेक को मिलने वाले 30 हजार रुपये में से 10 हजार रुपये कर्ज चुकाने के लिए दिए गए थे। इसके बावजूद दूसरे लोग तकादा करने आ गए। आशंका जताई कि कर्ज और मानसिक तनाव के चलते विवेक ने यह कदम उठाया होगा।जांच में छह लाख हारने की पुष्टिसीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पुलिस की जांच में पता लगा कि विवेक अब तक छह लाख रुपये हार चुका है। वह आईपीएल विन नाम का गेम खेलता है। उसने करीब डेढ़ लाख रुपये लोगों से उधार ले रखा है। जब लोग अपना रुपया मांगने लगे तो उसने किसी धारदार चीज से हल्का सा निशान गर्दन पर बना लिया। ऐसा कर वह लोगों को डराने की कोशिश में था, ताकि वे उससे रुपये मांगना छोड़ दें। काफी मांगने के बाद भी परिवार की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। विवेक भी कह रहा है कि वह ठीक है और कोई कार्रवाई नहीं चाहता है।