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Bareilly News: सिरौली में बंच केबल व ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू

Tue, 13 Oct 2026 03:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:08 AM IST
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Work on installation of bunch cable and transformer started in Sirauli.
सिरौली। कस्बे की बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके तहत बंच केबल बदलने का काम शुरू हो गया है। एसडीओ अभिषेक कपासिया के अनुसार, कस्बे में लगभग 200 से 250 किलो वाट के पांच ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लगाकर ओवरलोडिंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा सिरौली से शाहबाद रामपुर तक 33 केवी की बड़ी नई लाइन अतिरिक्त बनाने की योजना पर विभाग विचार कर रहा है। फिलहाल, आंवला से आने वाली बड़ी लाइन में बार बार ब्रेकडाउन से आपूर्ति बाधित हो जाती है। इसके लिए शाहबाद से नई लाइन बनाने के लिए सर्वे चल रहा है। जल्द ही उसका प्रपोजल बनाकर अधिकारियों को भेजेंगे। संवाद
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