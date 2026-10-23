Bareilly News: थाने से मोबाइल फोन मिला तो बोला- डाटा उड़ा दिया

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कस्बा के मोतीनगर निवासी दानिश ने बुधवार को बरेली में एसएसपी को पत्र देकर पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। उसने पुलिस पर जबरन तीन तलाक दिलवाने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। इस मामले की खबर प्रकाशित होने के बाद दानिश ने दावा किया कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल फोन वापस मिला लेकिन उसमें डाटा गायब है।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता की पत्नी ने कहा था कि उसके पति के मोबाइल फोन में उसकी कुछ निजी तस्वीरें हैं। इन्हें हटाने के लिए दानिश को बुलाया गया था। फोन भी दानिश से ही खुलवाया गया था, हालांकि फोन में कुछ नहीं मिला। सीओ ने पुलिस पर डाटा हटाने के आरोपों को निराधार बताया। संवाद