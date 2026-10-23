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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   When he got his mobile phone back from the police station, he said, "The data has been wiped."

Bareilly News: थाने से मोबाइल फोन मिला तो बोला- डाटा उड़ा दिया

Fri, 23 Oct 2026 06:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:04 AM IST
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When he got his mobile phone back from the police station, he said, "The data has been wiped."
शाही। तीन तलाक का दबाव बनाने के कथित मामले में बृहस्पतिवार को शिकायतकर्ता दानिश को उसका मोबाइल फोन वापस मिल गया। अब दानिश ने नया आरोप लगाया है कि मोबाइल में उपलब्ध पूरा डाटा गायब है। हालांकि पुलिस इन आरोपों को खारिज कर रही है।
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कस्बा के मोतीनगर निवासी दानिश ने बुधवार को बरेली में एसएसपी को पत्र देकर पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। उसने पुलिस पर जबरन तीन तलाक दिलवाने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। इस मामले की खबर प्रकाशित होने के बाद दानिश ने दावा किया कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल फोन वापस मिला लेकिन उसमें डाटा गायब है।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता की पत्नी ने कहा था कि उसके पति के मोबाइल फोन में उसकी कुछ निजी तस्वीरें हैं। इन्हें हटाने के लिए दानिश को बुलाया गया था। फोन भी दानिश से ही खुलवाया गया था, हालांकि फोन में कुछ नहीं मिला। सीओ ने पुलिस पर डाटा हटाने के आरोपों को निराधार बताया। संवाद
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