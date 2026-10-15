मौसम अपडेट: बरेली में कल बारिश का यलो अलर्ट, तेज हवा चलने और ओलावृष्टि की भी संभावना

बरेली जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने एक दिन का यलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को भी तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई थी।

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