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Bareilly News: भैंस की मौत पर भड़के ग्रामीण, पिकअप चालक को पकड़ा

Sat, 17 Oct 2026 02:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:01 AM IST
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Villagers enraged over buffalo's death; catch hold of pickup driver
शाही। पिकअप की टक्कर से भैंस की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने धनेटा-शीशगढ़ मार्ग पर मोटरसाइकिलें खड़ी कर सड़क जाम करने का प्रयास किया। काफी देर तक प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। हादसे के बाद भाग रहे पिकअप चालक को ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
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शुक्रवार शाम करीब पांच बजे धनेटा से मिर्जापुर की ओर जा रही पिकअप मकड़ी खोए गांव के पास पहुंची। इसी दौरान टक्कर से भैंस चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। शिकायती पत्र मिलता है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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