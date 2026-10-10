Bareilly News: आरसीसी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा ग्रामीण

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मीरगंज। गली में आरसीसी (रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) बनवाने की मांग को लेकर समसपुर गांव का ग्रामीण शुक्रवार रात पौने नौ बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस घटना से गांव में खलबली मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसको सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट गए, लेकिन खबर लिखे जाने तक वह अपनी जिद पर अड़ा रहा।ग्रामीणों के मुताबिक, वह सड़क निर्माण की मांग को प्रशासन तक पहुंचाना चाहता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मीरगंज अजय कुमार और एसडीएम निधि शुक्ला भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने व्यक्ति को समझाने और उसकी मांग सुनने का प्रयास किया। काफी देर तक मान-मनौव्वल के बाद वह नीचे उतर आया।सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियोइस घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। ग्रामीणों के अनुसार, वह नशे में धुत था। एसडीएम निधि शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण को नीचे उतारने के लिए समझाया जा रहा है। संवाद