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बरेली: बिना नक्शा पास कराए बना उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या का फार्म हाउस, बीडीए कर रहा जांच

Thu, 22 Oct 2026 10:52 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 22 Oct 2026 10:52 PM IST
सार

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े बरेली के एक आलीशान फार्म हाउस पर खतरा मंडरा रहा है। इज्जतनगर के लालपुर गांव में करीब 12 हजार वर्ग मीटर में फार्म हाउस बना है। आरोप है कि इसका निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया गया। बीडीए इसकी जांच कर रहा है। 

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Uttarakhand minister Rekha Arya farmhouse built without approved building plans in bareilly
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का कनेक्शन बरेली से जुड़ता दिखाई दे रहा है। यहां रेखा आर्या व उनके शेयर वाली कंपनी के नाम से बनाए जा रहे आलीशान फार्म हाउस पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बिना नक्शा पास कराए बने इस फार्म हाउस की कंपाउंडिंग के लिए वर्ष 2024 में आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक शुल्क जमा नहीं किया गया है। बीडीए की टीम जमीन और निर्माण से जुड़े अन्य दस्तावेज की भी जांच कर रही है।
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बरेली निवासी पप्पू गिरधारी उर्फ गिरधारी लाल साहू और उनकी पत्नी उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव में बना फार्म हाउस बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) से बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। करीब 12 हजार वर्ग मीटर में फैले इस परिसर में तीन मंजिला कोठी, गेस्ट हाउस और स्वीमिंग पूल भी है। फार्म हाउस की कंपाउंडिंग के लिए वर्ष 2024 में आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक शुल्क जमा नहीं किया गया है।
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अलग-अलग गाटा संख्या में खरीदी गई जमीन
बीडीए की जांच में सामने आया कि फार्म हाउस का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2024 में पप्पू के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा नहीं हुआ। परिसर की जमीन अलग-अलग गाटा संख्या में विभिन्न लोगों के नाम पर खरीदी गई है। इसमें उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के नाम पर 3300 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा दर्ज है। शेष गाटा संख्या की भूमि कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज है जिसमें शेयर होने का उल्लेख रेखा आर्या के चुनावी हलफनामों में रहता है। बीडीए की तरफ से दस्तावेज की पड़ताल की जा रही है।

बीडीए के विशेष कार्याधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि लालपुर में बनाए जा रहे फार्म हाउस का नक्शा पास नहीं है। परिसर में कई गाटा संख्या की जमीन अलग-अलग लोगों के नाम पर है। रेखा आर्या के नाम पर 3300 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है, इसके अलावा भूमि कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज हैं। प्राधिकरण की ओर से संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है। 

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