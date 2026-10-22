बरेली: बिना नक्शा पास कराए बना उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या का फार्म हाउस, बीडीए कर रहा जांच

अलग-अलग गाटा संख्या में खरीदी गई जमीन

बीडीए की जांच में सामने आया कि फार्म हाउस का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2024 में पप्पू के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा नहीं हुआ। परिसर की जमीन अलग-अलग गाटा संख्या में विभिन्न लोगों के नाम पर खरीदी गई है। इसमें उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के नाम पर 3300 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा दर्ज है। शेष गाटा संख्या की भूमि कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज है जिसमें शेयर होने का उल्लेख रेखा आर्या के चुनावी हलफनामों में रहता है। बीडीए की तरफ से दस्तावेज की पड़ताल की जा रही है।



बीडीए के विशेष कार्याधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि लालपुर में बनाए जा रहे फार्म हाउस का नक्शा पास नहीं है। परिसर में कई गाटा संख्या की जमीन अलग-अलग लोगों के नाम पर है। रेखा आर्या के नाम पर 3300 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है, इसके अलावा भूमि कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज हैं। प्राधिकरण की ओर से संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है।