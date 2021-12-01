Bareilly News: कर्मचारियों से तू तड़ाक...मंत्री का रिश्तेदार बताकर धमकी देते हैं अधिशासी अभियंता

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उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार गंगवार ने बताया कि अधिशासी अभियंता का व्यवहार लंबे समय से ठीक नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि कार्यालय में अपनी बात रखने पर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। अधिशासी अभियंता अक्सर तू-तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। आरोप है कि अधिशासी अभियंता अपने प्रभाव का हवाला देते हुए कर्मचारियों को तबादला कराने की धमकी देते हैं। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताकर अपना प्रभाव जताते हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय गए थे। अधीक्षण अभियंता की बैठक में व्यस्तता के कारण ज्ञापन कार्यालय में दिया गया। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अधीक्षण अभियंता से अधिशासी अभियंता के व्यवहार की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।आरोपों को बताया निराधारअधिशासी अभियंता सर्वेश सिन्हा ने कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि वे शासन की मंशा के अनुरूप ही सभी कार्य कर रहे हैं। सिन्हा ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने कहा कि वे भी उसी कार्यालय में कार्य करते हैं और सभी की निगरानी होती है। उनका आरोप है कि जो लोग शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहते, वे इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं।