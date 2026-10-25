बरेली: दिवाली पर बिजली आपूर्ति होगी निर्बाध, निगम ने निगरानी के लिए गठित की 25 क्यूआरटी

बरेली में दिवाली पर शहर की बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विद्युत निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। उपकेंद्रों से लेकर ट्रांसफार्मरों तक की निगरानी और फॉल्ट को तत्काल दुरुस्त करने के लिए 25 क्विक रिस्पांस टीमें (क्यूआरटी) गठित की गई हैं।

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मुख्य अभियंता वितरण ने एसई शहर और एसई ग्रामीण के साथ बैठक कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों और अन्य उपकरणों की जांच कर खामियों को समय रहते दूर कर लिया जाए। ट्रांसफार्मरों के आसपास उगी झाड़ियों और जमा गंदगी को हटाया जाएगा। इससे उपकरणों के रखरखाव में आसानीहोगी और खराबी की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।अधीक्षण अभियंता ललित कुमार ने बताया कि शहर के सभी 25 उपकेंद्रों पर चार-चार कर्मचारियों की क्यूआरटी गठित की गई हैं। किसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने या तकनीकी खराबी आने पर टीम को तत्काल मौके पर भेजकर फॉल्ट ठीक कराया जाएगा।