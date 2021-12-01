Bareilly News: बिशारतगंज में फिर शुरू हुआ अंडरपास निर्माण, वैकल्पिक रास्ता बनेगा

विज्ञापन





10 अक्तूबर से शुरू हुआ अंडरपास निर्माण दो दिन चलने के बाद ठप हो गया था। रविवार को अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। डीआरएम मुरादाबाद ने मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जिसके बाद सोमवार से काम पुनः प्रारंभ हो गया। इस बारे में डीआरएम मुरादाबाद विनीता श्रीवास्तव ने एक्स पर दी जानकारी में बताया कि कार्य प्रगति पर है। शीट पाइलिंग मशीन खराब हो गई थी, जो अब ठीक हो गई है। कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएगा। वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में रेलवे क्रॉसिंग 6 एबी से होकर जाया जा सकता है। प्रस्तावित कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। सुगम यातायात के दृष्टिगत अंडरपास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पदयात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग का सर्वे किया जा रहा है।

विज्ञापन

बिशारतगंज। कस्बे के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग 6 बी पर ठप पड़ा अंडरपास निर्माण का काम सोमवार से शुरू हो गया। रेलवे ने क्रॉसिंग बंद होने के कारण पैदल राहगीरों को हो रही दिक्कत को देखते हुए अंडरपास निर्माण पूरा होने तक वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है।