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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Umesh won the 1,600-meter and 800-meter races.

Bareilly News: उमेश ने जीती 1,600 और 800 मीटर की दौड़

Mon, 19 Oct 2026 02:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 19 Oct 2026 02:22 AM IST
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Umesh won the 1,600-meter and 800-meter races.
रामनगर। गांव गुलड़िया अरिल में रविवार को हुई दौड़ प्रतियोगिता में 45 युवाओं ने प्रतिभाग किया। 1,600 मीटर दौड़ में लसकरगंज के उमेश ने पहला, शाहबाद के अमित ने दूसरा और गुड्डू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर और सीनियर वर्ग की 800 मीटर दौड़ में उमेश अव्वल रहे। वहीं, जितेंद्र ने दूसरा, नीरज ने तीसरा और लोकेश ने चौथा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जीराज यादव ने किया। अंत में विजेताओं को नकद पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान आयोजक आकाश, प्रिंस श्रीवास्तव, सुमित मौर्य, आकाश मौर्य, सुनील चौहान, पुष्पेंद्र डीलर आदि मौजूद रहे। संवाद
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