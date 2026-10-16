बरेली: दशहरा पर शहर में लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, इन इलाकों में नहीं चलेंगे ऑटो और ई-रिक्शा

बरेली में दशहरा पर 20 अक्तूबर को शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। सुबह सात बजे से रावण दहन और मेला समाप्ति तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि दशहरा मेला में भीड़ बढ़ने पर प्रमुख चौराहों और मार्गों से चार पहिया वाहनों, ऑटो और ई-रिक्शा की आवाजाही पर भी रोकी जाएगी।

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ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान परसा खेड़ा रोड नंबर एक, विल्वा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्टनगर, सेटेलाइट तिराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहे की ओर शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहे से परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर एक और बड़ा बाइपास से रजऊ तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्टनगर तक आ-जा सकेंगे। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहे से विल्वा, विलयधाम, रजऊ तिराहा होकर आ-जा सकेंगे।दिल्ली, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास, रजऊ तिराहा, फरीदपुर, बुखारा मोड़, रामगंगा तिराहा होकर निकल सकेंगे। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील की है कि डायवर्जन के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।