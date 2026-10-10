Bareilly News: बारिश की मार से कारोबारियों को झटका, नुकसान

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नवाबगंज। लगातार हो रही बारिश ने धान कारोबारियों और 22 राइस मिलर के मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण खुले में रखा धान भीगने से खराब होने लगा है। नमी बढ़ने के कारण धान में सड़न पैदा होने लगी है। इस पर कारोबारी दो करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका जता रहे हैं। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकरमुआवजा दिलाने की मांग की है।फरीदापुर गांगा नवादा गांव में ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक सनिल गंगवार और शकील अहमद ने बताया कि बारिश के चलते मिल परिसर में सूख रहा धान बारिश की भेंट चढ़ गया है। बारिश से धान की गुणवत्ता खराब होने का सीधा असर उसके बाजार मूल्य पर पड़ सकता है। भीगे और सड़े धान की मांग कम होने के साथ उसकी बिक्री में भी परेशानी आ सकती है। इससे कारोबारियों की लागत निकलना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद उस्मान ,नाजमीन बी का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है। संवादमुआवजे के लिए 386 किसानों को चुना गयाएसडीएम सचिन यादव ने बताया कि राइस मिलर के मालिकों को सरकार की ओर से काई मुआवजा नहीं मिलता है। 33 प्रतिशत से ऊपर बाले नुकसान वाले किसानों को मुआवजा मिलता है। अभी तक तहसील से 386 किसानों को चयनित कर लिया गया है। बाकी का चयन प्रक्रिया जारी है। तहसील से 61 हेक्टेयर भूमि पर नुकसान हुआ है, जिसमें 12 लाख रुपये का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा।