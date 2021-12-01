Bareilly News: बरेली होकर चार और त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी घोषित

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मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 04536 चंडीगढ़-बरौनी विशेष ट्रेन 23 अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चंडीगढ़ से रात 11:45 बजे चलने के बाद अंबाला, यमुना नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह सात बजे बरेली आएगी और सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, सीवान, छपरा, हाजीपुर होते हुए रात 12:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। 04525 बरौनी-चंडीगढ़ विशेष गाड़ी 25 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रात 2:25 बजे बरौनी से चलने के बाद अगले दिन शाम 7:18 बजे बरेली आएगी और तीसरे दिन तड़के 3:35 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।04032 दिल्ली-वाराणसी विशेष ट्रेन 17 अक्तूबर को रात 9:10 बजे दिल्ली से चलने के बाद रात 2:18 बजे बरेली आएगी और अगले दिन अपराह्न तीन बजे वाराणसी पहुंचेगी। 04031 वाराणसी-दिल्ली विशेष ट्रेन 18 अक्तूबर को रात 8:15 बजे वाराणसी से चलने के बाद अगले दिन सुबह 5:57 बजे बरेली आएगी और 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।