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सुनीला ने बताया कि इससे वह डर गईं। कॉल करने वाले उनकी लोकेशन पर भी नजर रख रहे थे। उनसे यह भी कहा कि उनके आधार कार्ड के जरिये सिमकार्ड लेकर उसका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। यह पूछने पर कि लगातार 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बावजूद उन्होंने घर के बराबर में रहने वाले अपने छोटे भाई रिंकू शर्मा या उनकी पत्नी सोनी शर्मा को क्यों नहीं बताया तो सुनीला बोलीं- कॉल करने वालों ने उनको धमकाया था कि अगर किसी को बताया तो उनका पूरा परिवार मुश्किल में आ जाएगा।सोनी ने बताया कि ननद कई दिन से परेशान तो दिख रही थीं, लेकिन पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थीं। उनका बेटा कई-कई घंटे ननद के घर पर रहता था, लेकिन कुछ दिनों से वह उसे अपने पास नहीं रुकने दे रही थीं। रिंकू शर्मा ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। बहन ने उनको इस बारे में नहीं बताया। हालांकि, एक दिन उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाला संदिग्ध मालूम हुआ तो उन्होंने कॉल कट कर दी थी।सुनीला शर्मा ने बताया कि वह 2018 में बिथरी चैनपुर सीएचसी से सेवानिवृत्त हुई थीं। वह अविवाहित हैं। उन्होंने अक्तूबर में लाल फाटक के पास स्थित अपना एक प्लॉट 25 लाख रुपये में बेचा था। रुपये खाते में जमा कर दिए थे। उनको डिजिटल अरेस्ट करने वालों को इसकी जानकारी थी। उनके अन्य बैंक खातों के बारे में भी बताते हुए वे इन खातों के जरिये आतंकियों की आर्थिक मदद और मनी लॉन्डि्रग का आरोप लगा रहे थे।प्लॉट और जेवर बेचे, एलआईसी से लोन लेकर दिए रुपयेसुनीला ने बताया कि उन्होंने धनतेरस से एक दिन पहले 7.83 लाख रुपये में जेवर बेचे थे। इसके अलावा खुद और परिवार को बचाने के लिए एलआईसी पॉलिसियों पर लोन भी लिया। प्लॉट बिक्री के रुपये भी आरोपियों को दे दिए।