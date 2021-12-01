Bareilly News: त्योहारी सीजन में पीईटी, रेलवे-रोडवेज का भी होगा इम्तिहान

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शहर के 23 केंद्रों पर पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में अपराह्न तीन से शाम पांच बजे तक होगी। प्रत्योक पाली में 10 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, लखीमपुर समेत अन्य जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा देने बरेली आएंगे। रोडवेज के दोनों बस अड्डों का हाल किसी से छिपा नहीं है। जंक्शन पर भी यात्रियों की संख्या के लिहाज से व्यवस्थाएं नाकाफी हैं।परिवहन निगम मुख्यालय ने परीक्षा के दौरान सभी रूटों पर बसों के संचालन और बस अड्डों पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रखने के निर्देश दिए हैं। अब तक स्थानीय स्तर पर इसके लिए काम शुरू नहीं किया गया है। रुहेलखंड डिपो के एआरएम अरुण कुमार वाजपेयी ने बताया कि समय रहते सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा।