Bareilly News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में 17 दावेदारों के बीच होगा मुकाबला

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अब सभी की निगाहें 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान पर हैं। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 29 सितंबर से छह अक्तूबर तक नामांकन प्रक्रिया चली। इस दौरान कुल 17 प्रत्याशियों ने 29 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सात अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई। नौ अक्तूबर नाम वापसी की अंतिम तारीख थी।एआरओ प्रीति जायसवाल ने बताया कि किसी भी दावेदार ने नामांकन वापस नहीं लिया है। अब निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। 27 अक्तूबर को मतगणना होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी की जानी है।ये 17 प्रत्याशी मैदान मेंनामांकन करने वालों में राजेंद्र कुमार गंगवार, रेनू मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, राज कुमार सिंह, हरेंद्र सिंह, विमलेंद्र कुमार शर्मा, राजीव कुमार, नरेश कुमार शर्मा, डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, रमेशचंद्र, बहार आलम, रोहित अल्ताफ, विद्युत कुमार, डॉ. सुनीत गिरि, हाजी दानिश अख्तर, नाज रिजवी और नेत्रपाल शामिल हैं।