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मीरगंज पुलिस के मुताबिक, उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप की कृष्णा कॉलोनी निवासी रामौतार के बेटे विकास (21), जगमाल के बेटे प्रिंस (20) और शाही के मोहल्ला सुभाषनगर के मूल निवासी पीयूष (15) आपस में दोस्त थे। पीयूष अपनी नानी के घर रुद्रपुर गया था। वहां से तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर मनौना धाम जा रहे थे। रात 12:30 बजे मीरगंज फ्लाईओवर पर पहुंचते ही पीछे से अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक अनियंत्रित हो गई। जोरदार टक्कर में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने विकास और पीयूष को मृत घोषित कर दिया। प्रिंस की हालत नाजुक होने पर उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शवों का पोस्टमॉर्टम कराया है। एक्सीडेंटल चोटों से मौत की पुष्टि हुई है। परिजनों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। हादसा के बाद रोड पर लगे जाम को पुलिस ने करीब पौन घंटे बाद खुलवाकर यातायात बहाल कराया।