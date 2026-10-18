Bareilly News: हड़ताल खत्म, स्वास्थ्यकर्मियों के काम पर लौटने से मरीजों को राहत
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:21 AM IST
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बरेली। सप्ताह भर पहले मांगों के समर्थन में शुरू हुई प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को थम गई। शनिवार को ओपीडी में मरीजों को पर्चा बनवाने, जांच के लिए सैंपल देने और दवा लेने के लिए काफी देर तक इंतजार करने से राहत मिली।
स्टाफ की मौजूदगी से सभी कार्यों में तेजी दिखी। कार्य बहिष्कार की वजह से महज सौ पैथोलॉजी जांच फिर सामान्य स्तर पर तीन सौ से ज्यादा पहुंच गई। हड़ताल थमने की जानकारी पर जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने से कतरा रहे मरीज ओपीडी पहुंचे। पर्चा काउंटर स्टाफ के मुताबिक, शनिवार को 1800 नए पर्चे बने। करीब 800 लोग पुराना पर्चा लेकर परामर्श और दवा लेने पहुंचे थे।
हालांकि, नोकझोंक की स्थिति नहीं रही। डॉ. राहुल बाजपेयी ने बताया कि ज्यादातर मरीज मौसम में बदलाव से वायरल बीमारियों की चपेट में रहे। दवा समेत बचाव के उपाय भी बताया। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल भले थम गई लेकिन अभी आशा कार्यकर्ता और सीएचओ की हड़ताल जारी है। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की भी मांग पर शासन स्तर पर मंथन हो रहा है। जल्द इस पर कोई निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है।
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स्टाफ की मौजूदगी से सभी कार्यों में तेजी दिखी। कार्य बहिष्कार की वजह से महज सौ पैथोलॉजी जांच फिर सामान्य स्तर पर तीन सौ से ज्यादा पहुंच गई। हड़ताल थमने की जानकारी पर जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने से कतरा रहे मरीज ओपीडी पहुंचे। पर्चा काउंटर स्टाफ के मुताबिक, शनिवार को 1800 नए पर्चे बने। करीब 800 लोग पुराना पर्चा लेकर परामर्श और दवा लेने पहुंचे थे।
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हालांकि, नोकझोंक की स्थिति नहीं रही। डॉ. राहुल बाजपेयी ने बताया कि ज्यादातर मरीज मौसम में बदलाव से वायरल बीमारियों की चपेट में रहे। दवा समेत बचाव के उपाय भी बताया। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल भले थम गई लेकिन अभी आशा कार्यकर्ता और सीएचओ की हड़ताल जारी है। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की भी मांग पर शासन स्तर पर मंथन हो रहा है। जल्द इस पर कोई निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है।
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