Bareilly News: छात्रवृत्ति साइट की धीमी गति ने छकाया, अब दो शिफ्टों में जमा होंगे फॉर्म
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 12:54 AM IST
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बरेली। बरेली कॉलेज में विद्यार्थियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मंगलवार को बायोमीट्रिक व सत्यापन कराने आए विद्यार्थियों को साइट की धीमी गति ने छकाया। इस कारण दिनभर में मात्र 100 फॉर्म ही फॉर्वड हो सके।
छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में सुबह नौ बजे से ही विद्यार्थियों कतारें लगने लगीं। एक तरफ सत्यापन के लिए और दूसरी ओर बायोमीट्रिक के लिए काउंटर लगाए गए हैं। वहां सुरक्षा कर्मचारी को भी बैठाया गया लेकिन इंतजाम के बावजूद अधिकतर विद्यार्थियों को बिना बायोमीट्रिक कराए ही मायूस ही लौटना पड़ा। जो घंटों लाइन में लगे रहे वे तनाव में रहे। गहमा-गहमी की सूचना पर चीफ प्रॉक्टर इंदीवर सिंह ने काउंटर के पास पहुंचकर साइट धीमी चलने की सूचना दी। हालांकि सोमवार को हुई काउंटर की दिक्कत दूर हो गई थी। मंगलवार को फॉर्म जमा करने में सुविधा के लिए दो काउंटर खोले गए।
इस बाबत प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि साइट की अत्यधिक धीमी रफ्तार को देखते अब फॉर्म फॉवर्ड करने के लिए दो शिफ्टों में काउंटर खोलने का इंतजाम किया गया है। फॉर्म रिन्यूवल कराने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। इस कारण अधिक संख्या में विद्यार्थी छात्रवृत्ति के फॉर्म जमा करने पहुंच रहे हैं। छात्र-छात्राओं की अत्यधिक संख्या देखकर ये कदम उठाया है। रात में साइट तेज चलती है। एक शिफ्ट सुबह छह से दोपहर दो बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक होगी। इस बीच फॉर्म फॉवर्ड किए जाएंगे। विद्यार्थी अपने फॉर्म सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक कॉलेज में जमा करा सकते हैं।
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तीन से चार घंटों में भी नहीं आया नंबर
मैं सुबह 10:00 बजे से खड़ी हूं। दोपहर 2:30 बजे तक भी नंबर नहीं आया। साइट धीमी चल रही। दूसरे जिले से बार-बार आना मुश्किल है। - नैंसी, एमकॉम, पीलीभीत
मैं सुबह 11:00 बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रही हूं। पहले सत्यापन की कतार में खड़ी रही। इसके बाद बायोमीट्रिक की लाइन में लगी। बायोमीट्रिक में बहुत देर लग रही है। - सृष्टि, बीए, शाहजहांपुर कटरा
मैं सुबह 10:00 बजे से लाइन में लगा हुआ हूं। बताया जा रहा है कि साइट ही नहीं चल रही। दो दिन शेष हैं, इसके चलते जल्द फॉर्म जमा करना है। - रंजीत, बीएससी, रिठौरा
सुबह 11:00 बजे से लाइन में लगकर परेशान हो गए। एक बार सत्यापन के लिए खड़ा होना फिर बायोमीट्रिक के लिए और उतनी ही लंबी लाइन में लगना। यह थकाऊ है। - सारियानूर, एमए, नवाबगंज
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छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में सुबह नौ बजे से ही विद्यार्थियों कतारें लगने लगीं। एक तरफ सत्यापन के लिए और दूसरी ओर बायोमीट्रिक के लिए काउंटर लगाए गए हैं। वहां सुरक्षा कर्मचारी को भी बैठाया गया लेकिन इंतजाम के बावजूद अधिकतर विद्यार्थियों को बिना बायोमीट्रिक कराए ही मायूस ही लौटना पड़ा। जो घंटों लाइन में लगे रहे वे तनाव में रहे। गहमा-गहमी की सूचना पर चीफ प्रॉक्टर इंदीवर सिंह ने काउंटर के पास पहुंचकर साइट धीमी चलने की सूचना दी। हालांकि सोमवार को हुई काउंटर की दिक्कत दूर हो गई थी। मंगलवार को फॉर्म जमा करने में सुविधा के लिए दो काउंटर खोले गए।
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इस बाबत प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि साइट की अत्यधिक धीमी रफ्तार को देखते अब फॉर्म फॉवर्ड करने के लिए दो शिफ्टों में काउंटर खोलने का इंतजाम किया गया है। फॉर्म रिन्यूवल कराने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। इस कारण अधिक संख्या में विद्यार्थी छात्रवृत्ति के फॉर्म जमा करने पहुंच रहे हैं। छात्र-छात्राओं की अत्यधिक संख्या देखकर ये कदम उठाया है। रात में साइट तेज चलती है। एक शिफ्ट सुबह छह से दोपहर दो बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर दो बजे से रात दस बजे तक होगी। इस बीच फॉर्म फॉवर्ड किए जाएंगे। विद्यार्थी अपने फॉर्म सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक कॉलेज में जमा करा सकते हैं।
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तीन से चार घंटों में भी नहीं आया नंबर
मैं सुबह 10:00 बजे से खड़ी हूं। दोपहर 2:30 बजे तक भी नंबर नहीं आया। साइट धीमी चल रही। दूसरे जिले से बार-बार आना मुश्किल है। - नैंसी, एमकॉम, पीलीभीत
मैं सुबह 11:00 बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रही हूं। पहले सत्यापन की कतार में खड़ी रही। इसके बाद बायोमीट्रिक की लाइन में लगी। बायोमीट्रिक में बहुत देर लग रही है। - सृष्टि, बीए, शाहजहांपुर कटरा
मैं सुबह 10:00 बजे से लाइन में लगा हुआ हूं। बताया जा रहा है कि साइट ही नहीं चल रही। दो दिन शेष हैं, इसके चलते जल्द फॉर्म जमा करना है। - रंजीत, बीएससी, रिठौरा
सुबह 11:00 बजे से लाइन में लगकर परेशान हो गए। एक बार सत्यापन के लिए खड़ा होना फिर बायोमीट्रिक के लिए और उतनी ही लंबी लाइन में लगना। यह थकाऊ है। - सारियानूर, एमए, नवाबगंज