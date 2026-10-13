Bareilly News: निबंध प्रतियोगिता में श्रद्धा प्रथम, इकरा द्वितीय और भाग्यवती तृतीय

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बीईओ डॉ. जगदीश कुमार के दिशा-निर्देशन और प्रतियोगिता की नोडल एआरपी पूनम देवी की देखरेख में प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय पैगानगरी की श्रद्धा ने प्रथम, उच्च प्राथमिक विद्यालय नौसना की इकरा ने द्वितीय और उच्च प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर बालिका की भाग्यवती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस दौरान एआरपी सचिन मुरारी, राजेश कुमार, अरविंद गंगवार, कुमुद कांत यादव, संकुल शिक्षक अमित कुमार, तेज बहादुर आदि मौजूद रहे। संवाद