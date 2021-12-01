Bareilly News: छात्रा से दस हजार रिश्वत लेते माध्यमिक शिक्षा परिषद का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:31 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:31 AM IST
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बरेली। विजिलेंस टीम ने बृहस्पतिवार को छात्रा से दस हजार रुपये घूस लेते माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नवेद को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने इंटरमीडिएट की मार्कशीट पर मां का नाम ठीक करने के एवज में छात्रा से यह रकम मांगी थी। नवेद फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ स्थित भूसा मंडी का निवासी है।
विजिलेंस टीम के मुताबिक, छात्रा प्रिया की इंटर की मार्कशीट पर उसकी मां का नाम सुनीता के बजाय उनीता लिख गया था। इसे ठीक कराने के लिए छात्रा ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क किया। वहां उसकी मुलाकात नवेद से हुई। नवेद ने मार्कशीट में सुधार के बदले में दस हजार रुपये मांगे। छात्रा ने एसपी विजिलेंस अरविंद कुमार से इसकी शिकायत कर दी। एसपी ने प्राथमिक जांच कराई तो आरोप सही पाए गए।
बृहस्पतिवार दोपहर सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने क्षेत्रीय कार्यालय के कमरा नंबर 22 में जाकर आरोपी मोहम्मद नवेद को छात्रा से 10 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया। टीम की ओर से दिए गए नोटों पर पाउडर लगा था, इससे नवेद के हाथ धुलवाए तो वह रंग गए।
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विजिलेंस टीम के मुताबिक, छात्रा प्रिया की इंटर की मार्कशीट पर उसकी मां का नाम सुनीता के बजाय उनीता लिख गया था। इसे ठीक कराने के लिए छात्रा ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क किया। वहां उसकी मुलाकात नवेद से हुई। नवेद ने मार्कशीट में सुधार के बदले में दस हजार रुपये मांगे। छात्रा ने एसपी विजिलेंस अरविंद कुमार से इसकी शिकायत कर दी। एसपी ने प्राथमिक जांच कराई तो आरोप सही पाए गए।
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बृहस्पतिवार दोपहर सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने क्षेत्रीय कार्यालय के कमरा नंबर 22 में जाकर आरोपी मोहम्मद नवेद को छात्रा से 10 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया। टीम की ओर से दिए गए नोटों पर पाउडर लगा था, इससे नवेद के हाथ धुलवाए तो वह रंग गए।
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