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त्रिग्रही योग में पड़े इस पर्व पर श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दीप जलाकर आरती उतारी और रामगंगा तट पर प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने पंडितों को दाल, चावल और मिठाई सहित अन्य वस्तुओं का दान भी किया। सोमवार देर रात से ही रामगंगा घाट पर भक्तों का आना शुरू हो गया था। मंगलवार सुबह शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। कई परिवारों ने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। सुरक्षा के लिए पीएसी के जवान तैनात रहे। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के अलग इंतजाम किए गए थे। मेला परिसर में तीन बेड का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया, जहां श्रद्धालुओं को निशुल्क उपचार मिला। कुछ भक्तों ने घाटों पर गंदगी होने पर नाराजगी भी जताई।मेले में रौनक और खरीदारीस्नान और पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मेले का आनंद लिया। बच्चों में झूलों को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। महिलाओं ने शृंगार के सामान, सिल-बट्टे, लोहे के सामान और बक्सों की खरीदारी की। घरेलू जरूरतों से लेकर खिलौनों और सजावटी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही। गरमा-गरम जलेबी की मिठास और चाट-पकौड़ी का स्वाद लेने के लिए लोग दुकानों पर जुटे रहे।हाईवे पर लगा लंबा जामरामगंगा मेले के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। रामगंगा घाट से शुरू हुआ जाम चौबारी मेले तक लगा रहा। पुलिस की टीम दिनभर जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करती रही, लेकिन जाम की स्थिति पूरे दिन बनी रही। यातायात विभाग की ओर से किया गया डाइवर्जन भी काम नहीं आया। वाहन रेंगते रहे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।नखासा में 1.73 लाख का बिका सबसे महंगा घोड़ाबरेली। चौबारी मेले के दौरान लगने वाले पारंपरिक नखासा बाजार में घोड़ों की खरीदारी देखने को मिली। घोड़ों के शौकीन लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर अपनी पसंद के घोड़ों की खरीदारी की। इस दौरान मेले में घोड़ों की रोमांचक दौड़ भी आयोजित की गई, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले कई घोड़ों ने इनाम जीते। नखासा बाजार लगाने वाले योगेश सिंह ने बताया कि शाम तक करीब 90 घोड़ों की बिक्री हुई है, जिनमें सबसे महंगा घोड़ा 1.73 लाख रुपये में बिका। बताया कि इस बार नखासा में पंजाब और हरियाणा समेत कई अन्य स्थानों से भी अच्छी नस्ल के घोड़े लाए गए हैं। घोड़ों का यह बाजार अभी 28 नवंबर तक सजा रहेगा। संवाद