यूपी: नियमित ट्रेनें फुल, बरेली होकर गुजरने वाली पांच विशेष गाड़ियों में 30 अक्तूबर तक सीटें खाली

त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। नियमित ट्रेनों में नवंबर के अंत तक कन्फर्म टिकट मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब विशेष ट्रेनों में भी बुकिंग तेज हो गई है। त्योहार के इस सीजन में रेलवे बरेली होकर अप-डाउन 48 विशेष ट्रेनें चला रहा है। इनमें भी कई ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा।

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 19 से 30 अक्तूबर तक बरेली होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की पांच विशेष ट्रेनों में सीटें खाली हैं। उन्होंने बताया कि 05085 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी में 20 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 77, तृतीय में 294, इकॉनमी श्रेणी में 81 और स्लीपर में 10 सीटें खाली हैं। विज्ञापन



27 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 100, तृतीय श्रेणी में 345, इकॉनमी श्रेणी में 118 और स्लीपर में 140 सीटें खाली हैं। 05193 छपरा-पठानकोट विशेष गाड़ी में 19 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 51, तृतीय श्रेणी में 217, इकोनॉमी श्रेणी में 31 सीटें, 26 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 53 और तृतीय में 217 सीटें उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 19 से 30 अक्तूबर तक बरेली होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की पांच विशेष ट्रेनों में सीटें खाली हैं। उन्होंने बताया कि 05085 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी में 20 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 77, तृतीय में 294, इकॉनमी श्रेणी में 81 और स्लीपर में 10 सीटें खाली हैं।27 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 100, तृतीय श्रेणी में 345, इकॉनमी श्रेणी में 118 और स्लीपर में 140 सीटें खाली हैं। 05193 छपरा-पठानकोट विशेष गाड़ी में 19 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 51, तृतीय श्रेणी में 217, इकोनॉमी श्रेणी में 31 सीटें, 26 अक्तूबर को एसी द्वितीय श्रेणी में 53 और तृतीय में 217 सीटें उपलब्ध हैं।

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