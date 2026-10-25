बरेली: कॉलेज से लौटती छात्रा से छेड़खानी, शोहदे ने सरेराह रोका, दोस्ती करने का बनाया दबाव

बरेली में कॉलेज से घर लौटती छात्रा छेड़खानी की गई। शोहदे ने उसे रास्ते में रोक लिया। उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाया। छात्रा उससे बचकर पार्क में भागी तो शोहदा भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसकी हरकतों से परेशान छात्रा के पिता ने दो नामजद समेत चार आरोपियों के खिलाफ बिथरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। बेटी जब कॉलेज जाती थी, तो रामनगर गौटिया निवासी अमन उसे रास्ते में रोककर परेशान करता था। अमन उनकी बेटी से दोस्ती करने का दबाव बनाता था और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। विज्ञापन



अमन कई महीनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। शनिवार को दोपहर करीब 2:44 बजे छात्रा कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में अमन ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोपी से बचकर छात्रा पार्क में चली गई तो आरोपी भी वहां पहुंच गया। इस छात्रा ने तुरंत अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। बेटी जब कॉलेज जाती थी, तो रामनगर गौटिया निवासी अमन उसे रास्ते में रोककर परेशान करता था। अमन उनकी बेटी से दोस्ती करने का दबाव बनाता था और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था।अमन कई महीनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। शनिवार को दोपहर करीब 2:44 बजे छात्रा कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में अमन ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोपी से बचकर छात्रा पार्क में चली गई तो आरोपी भी वहां पहुंच गया। इस छात्रा ने तुरंत अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी।

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