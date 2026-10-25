फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   scoundrel molested girl student in Bareilly

बरेली: कॉलेज से लौटती छात्रा से छेड़खानी, शोहदे ने सरेराह रोका, दोस्ती करने का बनाया दबाव

Sun, 25 Oct 2026 01:20 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 25 Oct 2026 01:20 PM IST
सार

बरेली में एक कॉलेज की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने दो नामजद समेत चार आरोपियों के खिलाफ बिथरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

विज्ञापन
scoundrel molested girl student in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepic

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में कॉलेज से घर लौटती छात्रा छेड़खानी की गई। शोहदे ने उसे रास्ते में रोक लिया। उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाया। छात्रा उससे बचकर पार्क में भागी तो शोहदा भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसकी हरकतों से परेशान छात्रा के पिता ने दो नामजद समेत चार आरोपियों के खिलाफ बिथरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

विज्ञापन


छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। बेटी जब कॉलेज जाती थी, तो रामनगर गौटिया निवासी अमन उसे रास्ते में रोककर परेशान करता था। अमन उनकी बेटी से दोस्ती करने का दबाव बनाता था और मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। 
विज्ञापन


अमन कई महीनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। शनिवार को दोपहर करीब 2:44 बजे छात्रा कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में अमन ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। आरोपी से बचकर छात्रा पार्क में चली गई तो आरोपी भी वहां पहुंच गया। इस छात्रा ने तुरंत अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पिता के पहुंचने पर दबंगई
पिता जब अपनी बेटी के कॉलेज पहुंचे, तो अमन ने अपने भाई अजय और दो दोस्तों को पहले ही बुला रखा था। इन सभी लोगों ने छात्रा और उसके पिता के साथ गालीगलौज की। आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए उन्हें धमकाया। छात्रा के पिता ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट 
पुलिस ने तहरीर के आधार पर अमन, उसके भाई अजय और दो अज्ञात दोस्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उप निरीक्षक अंकुर को मामले की जांच सौंपी गई है। सीओ हाइवे देवेश सिंह ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की तलाश जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed