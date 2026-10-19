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बरेली में हादसा: पेड़ से टकराई बाइक, रामपुर के युवक की मौत, चार महीने पहले हुई थी शादी

Mon, 19 Oct 2026 03:00 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 19 Oct 2026 03:00 PM IST
सार

बरेली के शीशगढ़ इलाके में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में साकिब नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उनका 15 वर्षीय भांजा अनस गंभीर रूप से घायल हो गया। रामपुर निवासी मामा-भांजे बाइक से बरेली आ रहे थे। 
 

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Rampur young man dies after bike collides with tree in Bareilly
साकिब का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के शीशगढ़ इलाके में सोमवार सुबह एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय साकिब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 15 वर्षीय भांजा अनस गंभीर रूप से घायल हो गया। रामपुर जिला निवासी दोनों लोग बरेली पासपोर्ट कार्यालय आ रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

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रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव खोधालपुर निवासी साकिब सोमवार सुबह अपने भांजे अनस के साथ बाइक से बरेली के लिए निकले थे। परिवार के मुताबिक, दोनों को पासपोर्ट कार्यालय जाना था। रास्ते में शीशगढ़ क्षेत्र के सहोड़ा अड्डे के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। साकिब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनस गंभीर रूप से घायल हो गया।
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मोबाइल और दस्तावेज से हुई पहचान
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अनस को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। साकिब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की जेब में मिले मोबाइल और दस्तावेजों की मदद से परिजनों को हादसे की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही परिवार के लोग जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए।

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चार महीने पहले हुई थी शादी
साकिब के भाई आरिफ ने बताया कि साकिब एक निजी कंपनी में कैशियर के पद पर नौकरी करते थे। उनकी शादी चार महीने पहले खुशी नाम की युवती से हुई थी। गंभीर रूप से घायल अनस का उपचार चल रहा है।

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