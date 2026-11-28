विज्ञापन

अशरफ के बरेली सेंट्रल जेल में रहने के दौरान ही उमेशपाल की हत्या की गई थी। इससे पहले अतीक अहमद भी बरेली जेल में रहा था। पुलिस जांच में सामने आया था कि उमेशपाल हत्याकांड की साजिश बरेली जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात के दौरान रची गई थी। फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम, अरमान ने उससे कई बार अवैध रूप से मुलाकात की। इस मामले में बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि अरमान बिहार के गया की अदालत में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर जेल चला गया है। उसे बी वारंट पर बरेली लाया जाएगा। फिलहाल, आरोपी अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। उमेशपाल हत्याकांड के कुछ आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ जेल में हैं।