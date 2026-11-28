Bareilly News: साल भर पहले प्रयागराज पुलिस कर चुकी कुर्की
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
बरेली। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के गिरोह के शूटर गुड्डू मुस्लिम व अरमान के खिलाफ प्रयागराज पुलिस एक साल पहले कुर्की कर चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अशरफ से बरेली केंद्रीय कारागार-दो में कई बार मुलाकात करने वाले इन दोनों शूटरों के खिलाफ बरेली पुलिस ने कोर्ट के जरिये कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अशरफ के बरेली सेंट्रल जेल में रहने के दौरान ही उमेशपाल की हत्या की गई थी। इससे पहले अतीक अहमद भी बरेली जेल में रहा था। पुलिस जांच में सामने आया था कि उमेशपाल हत्याकांड की साजिश बरेली जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात के दौरान रची गई थी। फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम, अरमान ने उससे कई बार अवैध रूप से मुलाकात की। इस मामले में बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि अरमान बिहार के गया की अदालत में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर जेल चला गया है। उसे बी वारंट पर बरेली लाया जाएगा। फिलहाल, आरोपी अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। उमेशपाल हत्याकांड के कुछ आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ जेल में हैं।
विज्ञापन
अशरफ के बरेली सेंट्रल जेल में रहने के दौरान ही उमेशपाल की हत्या की गई थी। इससे पहले अतीक अहमद भी बरेली जेल में रहा था। पुलिस जांच में सामने आया था कि उमेशपाल हत्याकांड की साजिश बरेली जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात के दौरान रची गई थी। फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम, अरमान ने उससे कई बार अवैध रूप से मुलाकात की। इस मामले में बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि अरमान बिहार के गया की अदालत में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर जेल चला गया है। उसे बी वारंट पर बरेली लाया जाएगा। फिलहाल, आरोपी अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। उमेशपाल हत्याकांड के कुछ आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ जेल में हैं।
विज्ञापन