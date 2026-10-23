Bareilly News: बूथों पर पहुंचीं पोलिंग पार्टियां... 47,700 शिक्षक मतदाता आज डालेंगे वोट

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चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्षता से कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार सुबह आठ बजे से इस निर्वाचन क्षेत्र के नौ जिलों में बनाए गए कुल 105 मतदेय स्थलों पर मतदान प्रक्रिया शुरू होगी।बरेली-मुरादाबाद मंडल में 47,700 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 27,012 पुरुष और 20,688 महिला मतदाता हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर शंभू कुमार ने मतदान कार्मिकों को निष्पक्षता और सतर्कता से चुनाव कराकर मतपेटी निर्धारित प्रक्रिया से सुरक्षित रखने के लिए कहा है।बरेली में 6,763 शिक्षक मतदाता डालेंगे वोटसहायक निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह के मुताबिक, बरेली में 6,763 (3,599 पुरुष और 3,164 महिला) शिक्षक मतदाता हैं। जिले के 25 बूथों पर एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान कर्मियों की तैनाती है। प्रत्येक बूथ पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक वीडियोग्राफर भी तैनात रहेगा। मतदान स्थल में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है।भाजपा, सपा में टक्कर, शर्मा गुट भी कतार मेंचुनाव में भाजपा से डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, सपा से हाजी दानिश अख्तर प्रत्याशी हैं। शर्मा गुट से संजय कुमार मिश्रा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अन्य 14 निर्दलीय प्रत्याशियों में राजेंद्र कुमार गंगवार, रेनू मिश्रा, राज कुमार सिंह, हरेंद्र सिंह, विमलेंद्र कुमार शर्मा, राजीव कुमार, नरेश कुमार शर्मा, रमेश चंद्र, बहार आलम, रोहित अल्ताफ, विद्युत कुमार, डॉ. सुनीत गिरि, नाज रिजवी, नेत्रपाल भी मैदान में हैं।सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामबरेली। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। सेक्टर व जोन बनाकर ड्यूटी लगाई गई है। किसी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरोजिलेवार कहां-कितने बूथ, पुरुष-महिला मतदाताबदायूं: 10 मतदेय स्थल हैं। 3,934 मतदाता में 2,542 पुरुष और 1,392 महिलाएं हैं।शाहजहांपुर: 14 बूथों पर 4,825 मतदाता हैं। इनमें 3,004 पुरुष, 1,821 महिलाएं हैं।पीलीभीत: 11 मतदेय स्थल हैं। 3,501 मतदाता में 2,037 पुरुष, 1,464 महिला हैं।मुरादाबाद: 12 मतदेय स्थल हैं। 4,200 मतदाता में 3,476 महिला, 7,696 पुरुष हैं।बिजनौर: 13 मतदेय स्थल हैं। 8,442 मतदाता में 4,274 पुरुष और 4,168 महिला हैं।रामपुर: छह मतदेय स्थल हैं। 1,696 पुरुष, 1,530 महिला समेत 3,226 मतदाता हैं।अमरोहा: सात मतदेय स्थल पर 5,814 मतदाता हैं। इनमें 3,488 पुरुष, 2,326 महिला हैं।संभल: सात बूथों पर 3,499 मतदाता हैं। इनमें 2,172 पुरुष, 1,327 महिलाएं हैं।