शिक्षक एमएलसी चुनाव: बरेली जिले में 6763 शिक्षक वोटर करेंगे मतदान, 25 बूथों पर रवाना हुईं पोलिंग पार्टियां

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को बरेली जिले के सभी 25 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गईं। संजय कम्युनिटी हॉल से मतदान कर्मियों को आवश्यक चुनाव सामग्री देकर निर्धारित मतदान स्थलों के लिए भेजा गया। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

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