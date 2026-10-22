शिक्षक एमएलसी चुनाव: बरेली जिले में 6763 शिक्षक वोटर करेंगे मतदान, 25 बूथों पर रवाना हुईं पोलिंग पार्टियां
शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। बरेली जिले में 6763 शिक्षक मतदाता 25 बूथों पर मतदान करेंगे। जिले में मतदान कराने के लिए संजय गांधी कम्युनिटी हॉल से बृहस्पतिवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया।
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बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को बरेली जिले के सभी 25 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गईं। संजय कम्युनिटी हॉल से मतदान कर्मियों को आवश्यक चुनाव सामग्री देकर निर्धारित मतदान स्थलों के लिए भेजा गया। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के मुताबिक बरेली-मुरादाबाद खंड में कुल 46,699 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें बरेली जिले के 6,763 शिक्षक मतदाता शामिल हैं। जिले में मतदान के लिए प्रत्येक बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक वीडियोग्राफर भी तैनात रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक उपनिरीक्षक और दो सशस्त्र पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं।
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मोबाइल फोन ले जाने पर रोक
मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की गई है। मतदान स्थल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी। मतदान कर्मियों को निर्धारित समय पर केंद्रों पर पहुंचकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों और समाजवादी पार्टी के हाजी दानिश अख्तर प्रमुख प्रत्याशी हैं। मतदान के बाद मतपेटियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा जाएगा। मतगणना और परिणाम की घोषणा निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।
- डॉ. हरि सिंह ढिल्लों,भाजपा समर्थित
- हाजी दानिश अख्तर, सपा समर्थित
- राजेंद्र कुमार गंगवार, निर्दलीय
- रेनू मिश्रा, निर्दलीय
- संजय कुमार मिश्रा, निर्दलीय
- राज कुमार सिंह, निर्दलीय
- हरेंद्र सिंह, निर्दलीय
- विमलेंद्र कुमार शर्मा, निर्दलीय
- राजीव कुमार, निर्दलीय
- नरेश कुमार शर्मा, निर्दलीय
- रमेश चंद्र, निर्दलीय
- बहार आलम, निर्दलीय
- रोहित अल्ताफ, निर्दलीय
- विद्युत कुमार, निर्दलीय
- डॉ. सुनीत गिरि, निर्दलीय
- नाज रिजवी, निर्दलीय
- नेत्रपाल, निर्दलीय
- कुल प्रत्याशी: 17
- भाजपा और सपा समर्थित प्रत्याशी: 2
- निर्दलीय प्रत्याशी: 15
- मतदान: 23 अक्टूबर 2026
- मतगणना: 27 अक्टूबर 2026