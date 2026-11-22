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19 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि पैदल आवागमन का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। सुरक्षित पैदल आवागमन व फुटपाथों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित निकायों की जिम्मेदारी है। - संजीव मल्होत्रा, महामंत्री, बरेली ट्रेड यूनियन विज्ञापन

हर शहर में साफ-सुथरी, गड्ढामुक्त सड़कें और फुटपाथ होने चाहिए। सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों समेत सभी पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते जरूरी हैं। - दिनेश सक्सेना, पूर्व संयोजक, यूनाइटेड फोरम बरेली विज्ञापन विज्ञापन

शहर की कई सड़कों पर फुटपाथ नहीं हैं। जहां मौजूद हैं, वहां दुकानों, बिजली के खंभों व पार्किंग के कारण पैदल चलना मुश्किल है। नगर निगम व जिला प्रशासन को प्रमुख सड़कों पर समतल व सुरक्षित फुटपाथ बनाने चाहिए। - श्रीराम लंबा, ग्रेटर ग्रीन पार्क

फुटपाथों पर दुकानों, निराश्रित पशुओं व कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। इसका नियमित निरीक्षण किया जाए, ताकि बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग सुरक्षित आवागमन कर सकें। - भूपेंद्र सारस्वत, माॅर्निंग वॉकर

दुर्घटनाओं से बचाव के लिए फुटपाथ जरूरी है। ठंड शुरू होने के साथ कूड़ा वाहनों में फॉग लाइट व इंडिकेटर जरूर लगवाया जाए, ताकि आगे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। - अजीत जौहरी, माॅर्निंग वाकर

19 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि पैदल आवागमन का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। सुरक्षित पैदल आवागमन व फुटपाथों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित निकायों की जिम्मेदारी है। - संजीव मल्होत्रा, महामंत्री, बरेली ट्रेड यूनियनहर शहर में साफ-सुथरी, गड्ढामुक्त सड़कें और फुटपाथ होने चाहिए। सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों समेत सभी पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते जरूरी हैं। - दिनेश सक्सेना, पूर्व संयोजक, यूनाइटेड फोरम बरेलीशहर की कई सड़कों पर फुटपाथ नहीं हैं। जहां मौजूद हैं, वहां दुकानों, बिजली के खंभों व पार्किंग के कारण पैदल चलना मुश्किल है। नगर निगम व जिला प्रशासन को प्रमुख सड़कों पर समतल व सुरक्षित फुटपाथ बनाने चाहिए। - श्रीराम लंबा, ग्रेटर ग्रीन पार्कफुटपाथों पर दुकानों, निराश्रित पशुओं व कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। इसका नियमित निरीक्षण किया जाए, ताकि बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग सुरक्षित आवागमन कर सकें। - भूपेंद्र सारस्वत, माॅर्निंग वॉकरदुर्घटनाओं से बचाव के लिए फुटपाथ जरूरी है। ठंड शुरू होने के साथ कूड़ा वाहनों में फॉग लाइट व इंडिकेटर जरूर लगवाया जाए, ताकि आगे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। - अजीत जौहरी, माॅर्निंग वाकर

बरेली। स्मार्ट सिटी में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के दावे के बीच सड़कों के फुटपाथ या तो गायब हैं या अतिक्रमण की चपेट में हैं। कोहरे के बीच सड़कों पर नगर निगम के वाहन बगैर फॉग लाइट व इंडिकेटर के चल रहे हैं। दिवाली के बाद सुबह टहलते वक्त नगर निगम के वाहन की चपेट में आकर एक व्यापारी की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार अफसर इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। नागरिकों ने फुटपाथों की कमी, अतिक्रमण और रखरखाव की समस्या उठाते हुए प्रशासन से सुरक्षित पैदल आवागमन की व्यवस्था करने की मांग की है।