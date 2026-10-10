जीवन को हमेशा एक उत्सव की तरह जीना चाहिए : सुधांशु महाराज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 10 Oct 2026 01:13 AM IST
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बरेली। विश्व जागृति मिशन की ओर से एमबी इंटर कॉलेज मैदान पर चल रहे सत्संग में शुक्रवार को सुधांशु महाराज ने श्रद्धालुओं को जीवन जीने की कला सिखाई। कहा कि हमें अपने जीवन को हमेशा एक उत्सव की तरह जीना चाहिए, ताकि निराशा और उदासी कभी भी हम पर हावी न हो सकें।
हमारी भारतीय संस्कृति में रोजाना कोई न कोई त्योहार मनाने की परंपरा है, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की यह दूरदर्शिता रही है कि इतने लंबे जीवन में व्यक्ति का आकर्षण कम न हो। त्योहारों के बहाने जीवन में ताजगी, नयापन और सुंदरता बनी रहती है।
गुरु महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आपका हौसला, हिम्मत और विश्वास बना रहता है, तो समझ लीजिए कि आप पर गुरु की विशेष कृपा है। डॉ. अर्चिका सुधांशु ने कहा कि जब हम सत्संग यानी सत्य का संग करते हैं, तब हमारी विचारधारा और मन में बदलाव आता है, जिससे एक नए समाज का निर्माण होता है।
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सत्संग सुनने और अच्छी पुस्तकें पढ़ने से डिप्रेशन और चिंताएं दूर होती हैं। मन प्रफुल्लित रहता है। सत्संग में राजकुमार अग्रवाल, गिरधर गोपाल खंडेलवाल, देवेंद्र खंडेलवाल, पवन अरोड़ा, नरेंद्र नाथ खुराना आदि मौजूद रहे।
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हवन में आहुतियां देकर की विश्वमंगल की कामना
बरेली। विश्व जागृति मिशन की ओर से एमबी इंटर कॉलेज में चल रहे सत्संग में सुबह के सत्र में पांच कुंडीय हवन किया गया। लोगों ने आहुतियां देकर विश्वमंगल की कामना की।
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हमारी भारतीय संस्कृति में रोजाना कोई न कोई त्योहार मनाने की परंपरा है, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की यह दूरदर्शिता रही है कि इतने लंबे जीवन में व्यक्ति का आकर्षण कम न हो। त्योहारों के बहाने जीवन में ताजगी, नयापन और सुंदरता बनी रहती है।
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गुरु महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आपका हौसला, हिम्मत और विश्वास बना रहता है, तो समझ लीजिए कि आप पर गुरु की विशेष कृपा है। डॉ. अर्चिका सुधांशु ने कहा कि जब हम सत्संग यानी सत्य का संग करते हैं, तब हमारी विचारधारा और मन में बदलाव आता है, जिससे एक नए समाज का निर्माण होता है।
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सत्संग सुनने और अच्छी पुस्तकें पढ़ने से डिप्रेशन और चिंताएं दूर होती हैं। मन प्रफुल्लित रहता है। सत्संग में राजकुमार अग्रवाल, गिरधर गोपाल खंडेलवाल, देवेंद्र खंडेलवाल, पवन अरोड़ा, नरेंद्र नाथ खुराना आदि मौजूद रहे।
हवन में आहुतियां देकर की विश्वमंगल की कामना
बरेली। विश्व जागृति मिशन की ओर से एमबी इंटर कॉलेज में चल रहे सत्संग में सुबह के सत्र में पांच कुंडीय हवन किया गया। लोगों ने आहुतियां देकर विश्वमंगल की कामना की।