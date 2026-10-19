बरेली: मलेरिया का एक और डेंगू के तीन मरीज मिले, बदलते मौसम में बरतें सावधानी

ये हैं लक्षण

सीबीगंज निवासी 38 वर्षीय मरीज की जांच कराई गई। इसमें वह मलेरिया पीएफ से ग्रसित पाया गया। जिला मलेरिया अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अब 15 हो गई है। लोगों से अपील है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए गाइड लाइन का पालन करते रहें। लगातार बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी या कंपकंपी होने पर फौरन जांच कराएं।



आरोग्य मेले में कम रहे मरीज

स्वास्थ्य विभाग के संविदाकर्मियों की हड़ताल खत्म होने से स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौटने लगी हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को आयोजित आरोग्य मेले में नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और अन्य संविदा कर्मियों की मौजूदगी रही।



स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे और मरीजों को परामर्श देने की व्यवस्था सुचारु नजर आई। हालांकि, नवरात्र के चलते मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।