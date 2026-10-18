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Bareilly News: हाय महंगाई... सरकारी शादी से पायल-बिछिया की विदाई

Sun, 18 Oct 2026 12:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 18 Oct 2026 12:07 AM IST
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Oh, the high cost of living... anklets and toe rings dropped from government-sponsored weddings
बरेली। महंगाई के चलते मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में इस बार दुल्हनों को चांदी की पायल और बिछिया नहीं दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने इसके बजाय जोड़ों को 22 तरह के अन्य उपहार देने की तैयारी की है। जिले में 19 और 21 अक्तूबर को विकासखंड स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी कराती है। इसके तहत उन्हें गृहस्थी बसाने के लिए उपहार सामग्री भी दी जाती है। चांदी के बढ़ते दामों के कारण पायल और बिछिया को उपहारों की सूची से बाहर किया गया है। यह दुल्हनों को मिलने वाले पारंपरिक उपहारों में बदलाव है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशू शेखर ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि उपहार सामग्री में शासन स्तर से आंशिक बदलाव किए गए हैं। सामग्री में मानक और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है।
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नए उपहारों का विवरण
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को 22 तरह की सामग्री मिलेगी। इसमें साड़ी सेट, पैंट-शर्ट का कपड़ा, बर्तन, ट्रॉली बैग, दीवार घड़ी, छत का पंखा, कूलर और इस्त्री शामिल हैं। गृहस्थी के लिए आठ किलोग्राम का स्टेनलेस स्टील भोजन सेट दिया जाएगा। पांच लीटर का कुकर और पांच किलोग्राम की एल्युमिनियम की कड़ाही भी शामिल है। एक ट्रॉली बैग और फाइबर बॉक्स में सौंदर्य किट भी दी जाएगी।
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