Bareilly News: हाय महंगाई... सरकारी शादी से पायल-बिछिया की विदाई

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी कराती है। इसके तहत उन्हें गृहस्थी बसाने के लिए उपहार सामग्री भी दी जाती है। चांदी के बढ़ते दामों के कारण पायल और बिछिया को उपहारों की सूची से बाहर किया गया है। यह दुल्हनों को मिलने वाले पारंपरिक उपहारों में बदलाव है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशू शेखर ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि उपहार सामग्री में शासन स्तर से आंशिक बदलाव किए गए हैं। सामग्री में मानक और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है।नए उपहारों का विवरणविभागीय अधिकारियों के अनुसार, परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को 22 तरह की सामग्री मिलेगी। इसमें साड़ी सेट, पैंट-शर्ट का कपड़ा, बर्तन, ट्रॉली बैग, दीवार घड़ी, छत का पंखा, कूलर और इस्त्री शामिल हैं। गृहस्थी के लिए आठ किलोग्राम का स्टेनलेस स्टील भोजन सेट दिया जाएगा। पांच लीटर का कुकर और पांच किलोग्राम की एल्युमिनियम की कड़ाही भी शामिल है। एक ट्रॉली बैग और फाइबर बॉक्स में सौंदर्य किट भी दी जाएगी।