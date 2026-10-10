Bareilly News: सास ने बहू समेत आठ लोगों पर कराई चोरी की रिपोर्ट

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कस्बे के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी जगरानी ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू नेमा देवी अपने पति सुनील कुमार के साथ गलत बर्ताव करती थी। इसी के चलते नेमा देवी ने जगरानी और बेटे को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जगरानी ने अपने मकान के एक कमरे में सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन रखकर ताला लगा दिया था। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ विवाहिता बेटी संतोष के घर रहने लगीं। जगरानी का आरोप है कि 12 सितंबर को जब वह अपने मकान के पास से गुजरीं तो देखा कि मकान खाली पड़ा है। कमरे का ताला टूटा हुआ था और घर से आभूषण व बर्तन गायब थे।पीड़िता जगरानी ने अपनी बहू नेमादेवी, करन, हरिवंदर, विनोद, अनिल, अमित प्रमोद और विशाल रस्तोगी के खिलाफ नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। संवादमकान के बंटवारे का विवाद आया सामनेसीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस जांच में मकान के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी।