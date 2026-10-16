मंत्री रेखा आर्या के पति का बड़ा आरोप: भ्रष्टाचार से 210 करोड़ की कथित अवैध संपत्ति अर्जित की, जांच की मांग की

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति बरेली निवासी भाजपा नेता पप्पू गिरधारी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पप्पू गिरधारी ने पलटवार करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के जरिये 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री की संपत्तियों और उनके विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अज्ञात स्थान से कार में बैठकर फेसबुक लाइव करते पप्पू गिरधारी ने कहा कि वह जल्द ही उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री की कथित संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने दावा किया कि रेखा आर्य के विभाग में पिछले 10 वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने कई बार मंत्री के सामने आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा कि यदि उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें सजा दी जाए।

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