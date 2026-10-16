फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Minister Rekha Arya s husband demands an investigation into assets worth 210 crore

मंत्री रेखा आर्या के पति का बड़ा आरोप: भ्रष्टाचार से 210 करोड़ की कथित अवैध संपत्ति अर्जित की, जांच की मांग की

Fri, 16 Oct 2026 02:45 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 16 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर उनके पति पप्पू गिरधारी ने भ्रष्टाचार से 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री की संपत्तियों और विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की।

विज्ञापन
Minister Rekha Arya s husband demands an investigation into assets worth 210 crore
पति पप्पू गिरधारी और मंत्री रेखा आर्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति बरेली निवासी भाजपा नेता पप्पू गिरधारी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पप्पू गिरधारी ने पलटवार करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के जरिये 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री की संपत्तियों और उनके विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अज्ञात स्थान से कार में बैठकर फेसबुक लाइव करते पप्पू गिरधारी ने कहा कि वह जल्द ही उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री की कथित संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने दावा किया कि रेखा आर्य के विभाग में पिछले 10 वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने कई बार मंत्री के सामने आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा कि यदि उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। 

विज्ञापन
Trending Videos

17 साल तक राजनीतिक सफर में साथ देने का दावा
पप्पू गिरधारी ने कहा कि बरेली में उनका जमीन का बड़ा कारोबार है और उन्हें गलत तरीके से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि करीब 17 वर्षों तक उन्होंने रेखा आर्य के राजनीतिक सफर में सहयोग किया। चुनाव के दौरान उनके समर्थन में लोगों से वोट मांगे और राजनीतिक गतिविधियों में साथ दिया। उनका आरोप है कि चुनाव लड़ाने के लिए उत्तराखंड जाने से मना करने के बाद मंत्री उनसे नाराज हो गई थीं। हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

महिला मैनेजर के जरिए वसूली कराने का आरोप
पप्पू गिरधारी ने अपनी पूर्व महिला मैनेजर के जरिए कथित वसूली कराने का आरोप भी रेखा आर्य पर लगाया। उनका दावा है कि महिला मंत्री से जुड़े कुछ राज जानती थी, जिसके कारण उसे जेल भिजवाया गया। उन्होंने मंत्री की ओर से जारी किए गए कथित ऑडियो को फर्जी बताते हुए उसे एआई की मदद से तैयार किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि, ऑडियो की प्रामाणिकता को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

विज्ञापन

मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कराने की मांग
पप्पू गिरधारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले की जांच किसी जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री की संपत्तियों और उनके विभाग में कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना मित्र और भाई जैसा बताते हुए जांच पर भरोसा जताया।

गोलू देवता की कसम खाने की दी चुनौती
पप्पू गिरधारी ने रेखा आर्य को गोलू देवता की कसम खाकर यह बताने की चुनौती दी कि क्या उन्होंने कभी उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने मंत्री से अपने आरोप वापस लेने की मांग भी की। कंपनी में इस्तीफे और शेयरों को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने दावा किया कि संबंधित कंपनी में रेखा आर्य की भी हिस्सेदारी है। उनके मुताबिक, कंपनी के दस्तावेजों की जांच से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल, दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पप्पू गिरधारी की ओर से लगाए गए संपत्ति और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed