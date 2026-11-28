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शुक्रवार को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर आयोजित विशेष व्याख्यान में एफएओ के विशेषज्ञ डॉ. मोहम्मद हसीब ने गैर गोशीय दुग्ध संसाधनों की संभावनाओं पर जानकारी दी। पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग से आयोजित कार्यक्रम में डॉ. हसीब ने बताया कि खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) क्लीन मिल्क और नॉन-बोवाइन मिल्क पहल के माध्यम से सुरक्षित, टिकाऊ, समावेशी पशुधन मूल्य शृंखला विकसित के लिए कार्य कर रहा है।कहा कि बकरी, भेड़ और ऊंटनी के दूध का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन किया जाए तो पशुपालकों की आजीविका मजबूत हो सकती है। इसके लिए पशु स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षित दुग्ध उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करना जरूरी है।वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. देवेंद्र कुमार ने कहा कि दूध देश की पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए पारंपरिक दुग्ध संसाधनों के साथ अन्य पशुओं के दूध के उपयोग की संभावनाएं भी तलाशनी होंगी। पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. बीडी शर्मा ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नई प्रसंस्करण तकनीकों की जरूरत बताई। विभागाध्यक्ष डॉ. एआर सेन, वैज्ञानिक डॉ. दिनेश कुमार वी के साथ ही विद्यार्थी, शोधार्थी मौजूद रहे।