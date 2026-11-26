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भमोरा क्षेत्र के गांव बल्लिया निवासी चंद्रशेखर ने बताया कि बहन प्रिया देवी ने दो साल पहले फरीदपुर के गांव हृदयपुर के राजेश से प्रेम विवाह किया था। उसमें दोनों के परिवारों की सहमति थी। पिता उदयवीर ने बताया कि शादी के तीन माह बाद प्रिया मायके आईं तो जानकारी हुई कि उनके पति राजेश, ससुर डोरीलाल, सास जयश्री, ननद सीमा, देवर धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक और जेठ ब्रजेश दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करते हैं। इस पर उदयवीर ने असमर्थता जताई।आरोप है कि इससे नाराज ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रिया का उत्पीड़न किया। उनको पीटा और लगातार मानसिक प्रताड़ना दी गई। उदयवीर बेटे चंद्रशेखर और साले रामसेवक के साथ बेटी के ससुराल गए और दामाद आदि को समझाने की कोशिश की। इस बीच बेटी गर्भवती हो गई।कार में रखा था शवचंद्रशेखर ने बताया कि 23 नवंबर को फोन कॉल पर सूचना मिली कि बहन की तबीयत खराब है। उसको एक निजी अस्पताल लेकर गए हैं। परिजन वहां पहुंचे तो अस्पताल के गेट के पास खड़ी एक निजी कार में प्रिया का शव रखा हुआ था। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। इस पर पिता ने पुलिस को तहरीर दी कि बेटी आठ माह की गर्भवती थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रिया की पीटकर हत्या की गई है। फिर शव को छोड़कर भाग गए।विवाहिता के पिता की तहरीर पर मंगलवार देर रात पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - संदीप सिंह, सीओ