Bareilly News: डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में गिरा प्रेमी युगल, ट्रक ने रौंदा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिथिलेश के चचेरे भाई पप्पू और चाची ने बताया कि मिथिलेश के पिता का निधन हो चुका है। उसकी शादी सात साल पहले भोजीपुरा के जनक जागीर निवासी कृष्ण पाल से हुई थी। दो-तीन माह बाद दोनों अलग रहने लगे। सोमपाल से मिथिलेश के प्रेम संबंध पहले से थे। दोनों रुद्रपुर में नौकरी करते थे। अभी तीन माह पहले प्रेमी युगल रुद्रपुर से पीलीभीत किसी रिश्तेदार के पास गया था।यह बात मिथिलेश के भाइयों को पता लगी तो उन्होंने सिठौरा के ग्राम प्रशासक राजेंद्र प्रसाद वर्मा की मौजूदगी में पंचायत कराई थी। इसमें युगल को अलग रहने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद मिथिलेश के भाई संतोष और छत्रपाल भी रुद्रपुर में रहने लगे। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमपाल रुद्रपुर स्थित एक फैक्टरी में मजदूर था। वह अविवाहित था। उसके पिता किसान हैं। युगल बृहस्पतिवार को वहां से गांव आ रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।वर्जनदोनों शवों की शिनाख्त हो गई है। युवक अविवाहित था, जबकि युवती विवाहित थी। प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए बरेली भेजा गया है। - अरुण कुमार सिंह, सीओ बहेड़ी