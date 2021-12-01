Bareilly News: खिरनी गांव में एक ही रात दो घरों से लाखों की चोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खिरनी निवासी किसन पाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सितारगंज में रहकर काम करता है। 19 अक्तूबर को सुबह गांव वालों ने उसे घर में चोरी की सूचना दी। जब वह घर पहुंचा तो सोने-चांदी के जेवर, घरेलू सामान और 40 हजार रुपये नकद समेत लाखों का सामान गायब मिला।इसी गांव के प्रेमशंकर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। गांव वालों से मिली सूचना पर सोमवार को वह घर पहुंचा तो पता चला कि जेवर, घरेलू सामान, एक लाख रुपये नगद सहित लाखों रुपये का सामान गायब मिला।दोनों पीड़ितों ने बताया कि चोर गांव में लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हलका दरोगा को इस मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।