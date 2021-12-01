Bareilly News: खिरनी गांव में एक ही रात दो घरों से लाखों की चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
बहेड़ी। क्षेत्र के ग्राम खिरनी में शनिवार रात चोरों ने दो घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये का सामान पार कर दिया। चोर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में मुंह पर रुमाल बांधे हुए दिखाई दिए हैं। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
खिरनी निवासी किसन पाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सितारगंज में रहकर काम करता है। 19 अक्तूबर को सुबह गांव वालों ने उसे घर में चोरी की सूचना दी। जब वह घर पहुंचा तो सोने-चांदी के जेवर, घरेलू सामान और 40 हजार रुपये नकद समेत लाखों का सामान गायब मिला।
इसी गांव के प्रेमशंकर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। गांव वालों से मिली सूचना पर सोमवार को वह घर पहुंचा तो पता चला कि जेवर, घरेलू सामान, एक लाख रुपये नगद सहित लाखों रुपये का सामान गायब मिला।
विज्ञापन
दोनों पीड़ितों ने बताया कि चोर गांव में लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हलका दरोगा को इस मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
खिरनी निवासी किसन पाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सितारगंज में रहकर काम करता है। 19 अक्तूबर को सुबह गांव वालों ने उसे घर में चोरी की सूचना दी। जब वह घर पहुंचा तो सोने-चांदी के जेवर, घरेलू सामान और 40 हजार रुपये नकद समेत लाखों का सामान गायब मिला।
विज्ञापन
इसी गांव के प्रेमशंकर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। गांव वालों से मिली सूचना पर सोमवार को वह घर पहुंचा तो पता चला कि जेवर, घरेलू सामान, एक लाख रुपये नगद सहित लाखों रुपये का सामान गायब मिला।
विज्ञापन
दोनों पीड़ितों ने बताया कि चोर गांव में लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हलका दरोगा को इस मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।