Bareilly News: चेक बाउंस मामले में अवध फूड्स को केसर शुगर मिल का लीगल नोटिस

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केसर शुगर मिल के सीईओ शरत मिश्रा ने बताया कि मिल खरीदने के लिए अवध फूड्स के साथ जो शर्तें तय हुई थीं, उन्हें मिल प्रबंधन ने पूरा किया। कंपनी के कहने पर ही संबंधित चेक बैंक खाते में लगाया गया, लेकिन वह बाउंस हो गया। इसके बाद मिल प्रबंधन को कानूनी नोटिस जारी करना पड़ा। फिलहाल, 66 करोड़ के भुगतान को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं।अवध फूड्स के मालिक संजीव कपूर ने कहा कि एक अक्टूबर को ईमेल और फोन के जरिये मिल प्रबंधन को चेक बैंक में नहीं लगाने के लिए कहा था। इसके बावजूद चेक लगा दिया गया और वह बाउंस हो गया। अब उन पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। वह मिल प्रबंधन के खिलाफ न्यायालय की शरण लेंगे।मरम्मत के लिए रकम देने का भी दावाकपूर ने दावा किया कि उन्होंने चीनी मिल की मरम्मत के लिए रकम दी है और उसी से मरम्मत कराई जा रही है। उन्होंने कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी 10-10 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन ले रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।