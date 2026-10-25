फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Initiative to increase area under pulses and oilseeds; grants to be provided

Bareilly News: दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने की पहल, मिलेगा अनुदान

Sun, 25 Oct 2026 02:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Initiative to increase area under pulses and oilseeds; grants to be provided
बरेली। गेहूं, धान और गन्ने की परंपरागत खेती के बीच किसानों को दलहन और तिलहन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने पहल की है। पहली बार मसूर के बीज के सामान्य वितरण पर किसानों को 100 फीसदी अनुदान मिलेगा, जो पहले 50 फीसदी था। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी के अनुसार, दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को फसल चक्र में बदलाव का विकल्प मिलेगा। दलहन की खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। किसान बीज प्राप्त करने के लिए बुकिंग कराने के बाद स्थानीय गोदाम पर संपर्क करें।
विज्ञापन


इन फसलों के बीज पर भी अनुदान
विभाग के पास जिले में वितरण के लिए मटर के 256 क्विंटल बीज आवंटित किए जाने हैं। मटर की आठ साल से कम पुरानी प्रजातियों पर 75 प्रतिशत और आठ से 10 साल तक की प्रजातियों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। मसूर के 357 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे। मसूर की आठ साल से कम पुरानी प्रजातियों पर 100 प्रतिशत और आठ से 10 साल तक की प्रजातियों पर 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। वहीं, गेहूं के 15,510 क्विंटल बीज विभाग के पास मौजूद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed