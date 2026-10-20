Bareilly News: रंगों की जुबानी... बाजार कह रहा नई कहानी

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व्यापारी अंकुर ने बताया कि एक समय था, जब घरों की पुताई के लिए चूने और डिस्टेंपर का इस्तेमाल अधिक होता था, लेकिन अब इनकी जगह प्लास्टिक पेंट और इमल्शन ने ले ली है। ग्राहक अब ऐसे पेंट पसंद कर रहे हैं, जो लंबे समय तक टिके और आसानी से साफ भी हो जाएं। प्लास्टिक इमल्शन पेंट की खासियत यह है कि इसकी सतह को कपड़े से साफ किया जा सकता है। इससे बार-बार पुताई कराने की जरूरत भी कम होती है।कंप्यूटर की मदद से ग्राहकों को अपनी पसंद के रंगों के कई विकल्प मिल रहे हैं। प्रीमियम और इकोनॉमी क्वालिटी के साथ लग्जरी पेंट भी बाजार में उपलब्ध हैं। लग्जरी पेंट पर कंपनियां सात से 10 साल तक की वारंटी दे रही हैं। कंपनियों के ऑफर भी ग्राहकों को लुभा रहे हैं। कुछ उत्पादों पर एक बाल्टी के साथ दो लीटर पेंट मुफ्त दिया जा रहा है।मेटेलिक टेक्सचर और वॉलपेपर का बढ़ा आकर्षणघर की सजावट को खास बनाने के लिए मेटेलिक टेक्सचर की मांग भी बढ़ रही है। ग्राहक खासतौर पर कमरे की एक दीवार पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा रस्टिक और सुपर फाइन वैरायटी भी पसंद की जा रही हैं। बाजार में अलग-अलग डिजाइन के वॉलपेपर और स्टेंसिल भी उपलब्ध हैं।दिवाली के देखते हुए पेंट का काम अच्छा चल रहा है। कंपनियों ने कई आकर्षक रंग ग्राहकों के लिए लेकर आई है, जिन्हें लोग पसंद कर रहे है। - संजीव गुप्ता, पेंट कारोबारीमजदूरी खर्च ज्यादा होने के कारण ग्राहक का रुझान महंगे पेंट की ओर ज्यादा है। वॉल पेपर को भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं। - ओमवीर, पेंट कारोबारी