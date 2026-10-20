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Bareilly News: रंगों की जुबानी... बाजार कह रहा नई कहानी

Tue, 20 Oct 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 01:18 AM IST
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In the language of colors... the market tells a new story
बरेली। दिवाली का पर्व नजदीक आते ही रंगों का बाजार गुलजार होने लगा है। अपने आशियाने को नया लुक देने के लिए लोग पसंद के रंग और पेंट की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में इस बार प्लास्टिक इमल्शन, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी पेंट की मांग अधिक है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां भी कई तरह के ऑफर दे रही हैं।
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व्यापारी अंकुर ने बताया कि एक समय था, जब घरों की पुताई के लिए चूने और डिस्टेंपर का इस्तेमाल अधिक होता था, लेकिन अब इनकी जगह प्लास्टिक पेंट और इमल्शन ने ले ली है। ग्राहक अब ऐसे पेंट पसंद कर रहे हैं, जो लंबे समय तक टिके और आसानी से साफ भी हो जाएं। प्लास्टिक इमल्शन पेंट की खासियत यह है कि इसकी सतह को कपड़े से साफ किया जा सकता है। इससे बार-बार पुताई कराने की जरूरत भी कम होती है।
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कंप्यूटर की मदद से ग्राहकों को अपनी पसंद के रंगों के कई विकल्प मिल रहे हैं। प्रीमियम और इकोनॉमी क्वालिटी के साथ लग्जरी पेंट भी बाजार में उपलब्ध हैं। लग्जरी पेंट पर कंपनियां सात से 10 साल तक की वारंटी दे रही हैं। कंपनियों के ऑफर भी ग्राहकों को लुभा रहे हैं। कुछ उत्पादों पर एक बाल्टी के साथ दो लीटर पेंट मुफ्त दिया जा रहा है।
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मेटेलिक टेक्सचर और वॉलपेपर का बढ़ा आकर्षण
घर की सजावट को खास बनाने के लिए मेटेलिक टेक्सचर की मांग भी बढ़ रही है। ग्राहक खासतौर पर कमरे की एक दीवार पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा रस्टिक और सुपर फाइन वैरायटी भी पसंद की जा रही हैं। बाजार में अलग-अलग डिजाइन के वॉलपेपर और स्टेंसिल भी उपलब्ध हैं।


दिवाली के देखते हुए पेंट का काम अच्छा चल रहा है। कंपनियों ने कई आकर्षक रंग ग्राहकों के लिए लेकर आई है, जिन्हें लोग पसंद कर रहे है। - संजीव गुप्ता, पेंट कारोबारी

मजदूरी खर्च ज्यादा होने के कारण ग्राहक का रुझान महंगे पेंट की ओर ज्यादा है। वॉल पेपर को भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं। - ओमवीर, पेंट कारोबारी
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