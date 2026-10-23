Bareilly News: सिटी में आज

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गाइडेंस फेस्टिवल : द गुरु सीनियर सेकेंड्री स्कूल में सीबीएसई स्किल एक्सपो एंड गाइडेंस फेस्टिवल सुबह 9:00 बजे से।

क्रिकेट प्रतियोगिता : आईडीए की ओर से कृष्णा पब्लिक स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से।



एरोबिक्स प्रतियोगिता : आईडीए की ओर से चाइल्ड केयर बिशप कॉनराड स्कूल में एरोबिक्स प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से।

बास्केटबॉल टूर्नामेंट : मानस स्थली रेजिडेंशियल स्कूल में बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 11:00 बजे से।

रामलीला समापन : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से रामलीला समापन एवं हवन कैंट में सुबह 11:00 बजे से।

ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12:00 बजे से।

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सराफा बाजार-

सोना - 1,46,000 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी - 2,08,500 रुपये प्रति किलो

संत सम्मेलन : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में वाषिकोत्सव एवं संत सम्मेलन सुबह 8:00 बजे एवं शाम 6:00 बजे से।