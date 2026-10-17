Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 11:50 PM IST
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धर्म-कर्म
पूजा : रामपुर बाग स्थित दुर्गाबाड़ी में महासप्तमी पूजा सुबह 7 बजे से, बरेली जंक्शन स्थित मनोरंजन सदन में महासप्तमी पूजा सुबह 9:30 बजे से।
कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
रामलीला : बड़ा बाग में लक्ष्मण शक्ति और सदर कैंट में लंका दहन की लीला का मंचन शाम 6 बजे से। सुभाषनगर रामलीला मैदान पर और जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन शाम 7 बजे से। राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र और कूर्मांचलनगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला का मंचन रात 8 बजे से।
विविध
समारोह : इस्लामिया मार्केट स्थित शहनाई बरातघर में समाजवादी पार्टी की ओर से महिला सम्मान समारोह अपराह्न 2 बजे से।
दंगल : जोगी नवादा स्थित वनखंडीनाथ मंदिर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
गायन : रिद्धिमा में गायन कार्यक्रम शाम 5:15 बजे से।
डांडिया : बालाजी धाम कॉलोनी में शशि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से डांडिया महोत्सव शाम 6:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,48,300 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,15,000 रुपये प्रति किलो
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पूजा : रामपुर बाग स्थित दुर्गाबाड़ी में महासप्तमी पूजा सुबह 7 बजे से, बरेली जंक्शन स्थित मनोरंजन सदन में महासप्तमी पूजा सुबह 9:30 बजे से।
कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
रामलीला : बड़ा बाग में लक्ष्मण शक्ति और सदर कैंट में लंका दहन की लीला का मंचन शाम 6 बजे से। सुभाषनगर रामलीला मैदान पर और जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन शाम 7 बजे से। राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र और कूर्मांचलनगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला का मंचन रात 8 बजे से।
विविध
समारोह : इस्लामिया मार्केट स्थित शहनाई बरातघर में समाजवादी पार्टी की ओर से महिला सम्मान समारोह अपराह्न 2 बजे से।
दंगल : जोगी नवादा स्थित वनखंडीनाथ मंदिर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
गायन : रिद्धिमा में गायन कार्यक्रम शाम 5:15 बजे से।
डांडिया : बालाजी धाम कॉलोनी में शशि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से डांडिया महोत्सव शाम 6:30 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,48,300 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,15,000 रुपये प्रति किलो