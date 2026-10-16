Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:18 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:18 AM IST
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धर्म-कर्म
दुर्गा पूजा : रामपुर बाग स्थित दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा सुबह 9:30 बजे से। बरेली जंक्शन स्थित मनोरंजन सदन में दुर्गा पूजा शाम 7:30 बजे से।
कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
रामलीला : नेकपुर, बड़ा बाग व सदर कैंट में रामलीला मंचन शाम 6 बजे से। सुभाषनगर रामलीला मैदान व जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन शाम 7 बजे से। राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र व कूर्मांचल नगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
खेल
चयन : अंतरमहाविद्यालयीय क्रॉस कंट्री रेस और टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए विश्वविद्यालय की टीम का चयन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर 2 बजे से।
दंगल : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,47,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,15,000 रुपये प्रति किलो
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दुर्गा पूजा : रामपुर बाग स्थित दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा सुबह 9:30 बजे से। बरेली जंक्शन स्थित मनोरंजन सदन में दुर्गा पूजा शाम 7:30 बजे से।
कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
रामलीला : नेकपुर, बड़ा बाग व सदर कैंट में रामलीला मंचन शाम 6 बजे से। सुभाषनगर रामलीला मैदान व जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन शाम 7 बजे से। राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र व कूर्मांचल नगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन रात 8 बजे से।
खेल
चयन : अंतरमहाविद्यालयीय क्रॉस कंट्री रेस और टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए विश्वविद्यालय की टीम का चयन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर 2 बजे से।
दंगल : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,47,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,15,000 रुपये प्रति किलो